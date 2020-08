Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde haben ihren Streit beigelegt.

Man habe sich darauf verständigt, dass Teheran den Inspekteuren aus Wien freiwillig den Zugang zu Standorten in Teheran und Isfahan einräume, teilten beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der seit langem schwelende Streit hatte das Verhältnis zwischen der UNO-Behörde und der Islamischen Republik stark belastet.



An den beiden Orten soll der Iran nukleares Material aufbewahrt haben. Satellitenbilder deuten laut IAEA darauf hin, dass diese Stätten gesäubert und Spuren früherer Aktivitäten beseitigt worden sind. Die iranische Atomorganisation bestreitet dies.