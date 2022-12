Tödliche Schüsse in Paris

Der mutmaßliche Angreifer von Paris spricht von pathologischem Hass auf Ausländer. (IMAGO / Xinhua / Gao Jing)

Der Mann hab seit einem Einbruch vor sechs Jahren immer wieder Lust gehabt, Migranten beziehungsweise Ausländer zu töten, teilte die Staatsanwaltschaft in der französischen Hauptstadt mit. Zunächst habe sich der Mann in den Pariser Vorort Saint-Denis begeben, um dort lebende Migranten anzugreifen. Weil nur wenige Menschen vor Ort gewesen seien, sei er von diesem Plan abgerückt. Der 69-Jährige hatte am Freitag in einem kurdischen Gemeindezentrum, einem Restaurant und einem Friseursalon mehrere Schüsse abgefeuert und drei Menschen getötet. Drei weitere wurden bei dem Angriff im zehnten Pariser Arrondissement verletzt. Ermittelt wird nun wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt sowie eines möglicherweise rassistischen Motivs.

Der mutmaßliche Täter befindet sich in einer Psychiatrie. Wenn sich sein Gesundheitszustand verbessert, soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

25.12.2022