In seiner täglichen Videobotschaft sagte Selenskyj, der Inlandsgeheimdienst und Spezialeinheiten der Polizei hätten die Person festgenommen, die den - Zitat - "Terrorangriff" organisiert habe. Der Geheimdienst SBU bestätigte die Festnahme eines Mitarbeiters eines lokalen Gasunternehmens. Der Mann stehe im Verdacht, am Vortag das bei dem Raketeneinschlag zerstörte Restaurant als Ziel für die russische Armee ausgespäht zu haben. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden bei dem Raketenbeschuss am Dienstagabend mindestens elf Menschen getötet, über 60 seien verletzt worden.

Neben dem Restaurant seien außerdem zahlreiche Wohngebäude sowie mehrere Schulen, Kindergärten, Geschäfte und Verwaltungsgebäude getroffen worden. Noch immer werde unter den Trümmern nach möglichen Verschütteten gesucht.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.