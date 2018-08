Das Bundesinnenministerium prüft, warum einer der Tatverdächtigen des Tötungsdelikts in Chemnitz zuvor nicht abgeschoben wurde. Ein Sprecher von Minister Seehofer bestätigte, die Behörden hätten den tatverdächtigen Iraker bereits vor zwei Jahren nach Bulgarien zurückbringen lassen können.

Warum dies nicht geschehen sei, werde jetzt geklärt. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hatte ebenfalls mitgeteilt, dass die Abschiebung zulässig gewesen wäre, weil der Mann in Bulgarien bereits registriert war. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verwies im ZDF auf die Zuständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Dieser Vorgang müsse jetzt geklärt und öffentlich erläutert werden.



Nach dem Tod des 35-Jährigen war es am Sonntag und Montag bei Demonstrationen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, an denen sich Rechtsextreme und radikale Hooligans beteiligten. Familienministerin Giffey legte bei einem Besuch in Chemnitz Blumen an dem Ort des Tötungsdelikts. Angesichts der ausländerfeindlichen Proteste und Übergriffe in der Folge der Tat betonte die SPD-Politikerin, man müsse in Chemnitz und in ganz Ostdeutschland jetzt diejenigen stärken, die sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzten. Die Menschen im Osten seien mehr als brauner Mob und brauchten mehr Wertschätzung, betonte Giffey.



Morgen sind in Chemnitz wieder mehrere Demonstrationen geplant. Die AfD ruft zu einem Schweigemarsch auf, Bundespolitiker mehrerer anderer Parteien wollen sich an einer Kundgebung gegen Fremdenfeindlichkeit beteiligen.