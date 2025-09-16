Die Staatsanwaltschaft wird zeitnah Anklage gegen den festgenommenen Verdächtigen erheben (picture alliance / Anadolu / Jacek Boczarski)

Sollte der Verdächtige wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm die Todesstrafe. An der Tatwaffe seien DNA-Spuren des Verdächtigen gefunden worden. Er war am Donnerstagabend in der Nähe der Gemeinde St. George im Süden von Utah verhaftet worden, in der er aufwuchs.

Kirk war am vergangenen Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung an der Utah Valley University in Orem erschossen worden. Sein Tod entfaltet in den USA eine enorme politische Schlagkraft. Kirk galt als prägende Stimme der US-Rechten, war ein einflussreicher Vertreter der Trump-Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und unterstützte den heutigen Präsidenten in dessen Wahlkampf. Er galt außerdem als enger Vertrauter von Vizepräsident JD Vance und von Trumps ältestem Sohn, Don Jr..

Kirk erreichte ein Millionenpublikum, vor allem junge Männer. 2012 gründete er die Jugendorganisation Turning Point USA, die heute an zahlreichen Highschools und Hochschulen aktiv ist.

