Das teilte der Polizeichef von Albuquerque auf Twitter mit. Ende vergangener Woche war in der Stadt ein Mann mit pakistanischen Wurzeln erschossen worden. Nach Angaben der Polizei steht der Fall womöglich in Verbindung mit drei ähnlichen Taten. In den vergangenen zwei Wochen wurden zwei ebenfalls pakistanischstämmige Männer in Albuquerque getötet, Ende des vergangenen Jahres starb ein Mann afghanischer Herkunft. US-Präsident Biden versicherte der muslimischen Gemeinschaft seinen Beistand. Solche hasserfüllten Angriffe hätten keinen Platz in Amerika, betonte er.

