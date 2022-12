Tödliche Schüsse in Paris

Die Kundgebungen nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf Kurden in Paris sind teils in Gewalt umgeschlagen. (dpa/ AP / Lewis Joly)

Ein Arzt habe festgestellt, dass der Gesundheitszustand des Mannes nicht mit einem Aufenthalt in Polizeigewahrsam verträglich sei, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige solle einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald sein Zustand dies erlaube. Der 69-Jährige hatte gestern in einem kurdischen Gemeindezentrum, einem Restaurant und einem Friseursalon mehrere Schüsse abgefeuert und drei Menschen getötet. Drei weitere wurden bei dem Angriff im zehnten Pariser Arrondissement verletzt. Ermittelt wird nun wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt sowie eines möglicherweise rassistischen Motivs.

Auch heute kam es in Paris wieder Zusammenstößen zwischen der Polizei und einzelnen Demonstranten. Nach einem zunächst friedlichen Protest im Zentrum wurden Autos umgeworfen und zum Teil in Brand gesetzt sowie Polizisten mit Wurfgeschossen angegriffen. Die Sicherheitskräfte setzten ihrerseits Tränengas ein. Insgesamt habe es 30 Leichtverletzte gegeben. Elf Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.