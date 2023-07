Sebnitz: Polizei ermittelt nach Tatverdächtigen. (Deutschlandradio)

Es handele sich um einen 20-Jährigen aus der Gemeinde im Erzgebirge, teilte die Polizei in Dresden mit. Er soll maskiert in ein von Flüchtlingen bewohntes Haus eingedrungen sein und zwei Bewohner mit einer Stange attackiert sowie ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Ein Komplize soll ihn in das Haus begleitet haben, während sich zwei Männer vor dem Gebäude aufhielten. Deren Tatbeteiligung werde noch geprüft, hieß es von der Polizei.

Gegen den 20-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruchs ermittelt. Er selbst hat sich nach Polizeiangaben noch nicht zu dem Tatvorwurf geäußert.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.