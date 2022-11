Löscharbeiten beim Brand in der Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Groß Strömkendorf bei Wismar (Archivbild) (picture alliance / Jens Büttner)

Es handele sich um einen Feuerwehrmann aus der Region, meldet der Radiosender "Ostseewelle". Die Ermittler prüften, ob ein Zusammenhang mit einer Serie von vorausgegangenen Brandstiftungen in der Gegend bestehe. Politisch sei der Mann bislang nicht in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft in Schwerin will sich erst im Laufe des Tages zum Stand des Verfahrens äußern. Nach dem Feuer am 19. Oktober im mecklenburgischen Groß Strömkendorf war die Polizei von Brandstiftung ausgegangen und hatte einen politischen Hintergrund nicht ausgeschlossen.

Die Flüchtlingsunterkunft, ein ehemaliges Hotel, war weitgehend zerstört worden. Die 14 Bewohner und drei Betreuer konnten sich unverletzt retten.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.