Der Angeklagte, der den früheren japanischen Premierminister Abe erschossen hat, wird abgeführt. (AP)

Ihm werden nach Angaben eines Gerichts im westjapanischen Nara Mord und der Verstoß gegen das Waffenkontrollgesetz vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Verdächtigen die Todesstrafe.

Abe war im Juli vergangenen Jahres bei einem Wahlkampfauftritt in Nara niedergeschossen und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er kurz darauf starb. Der mutmaßliche Mörder gab an, er habe Abe ins Visier genommen, weil dieser Verbindungen zu einer Kirche gehabt habe, die für finanzielle Schwierigkeiten seiner Familie verantwortlich gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.