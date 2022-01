Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten nahe Kusel in Rheinland-Pfalz läuft die Fahndung nach den flüchtigen Tätern. (picture alliance/dpa)

Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilten, handelt es sich bei dem Gesuchten um einen 38 Jahre alten Mann aus dem saarländischen Spiesen-Elversberg. Sein Aufenthalt sei derzeit unbekannt. Der Mann habe braune Haare und trage einen Bart. Wie es weiter hieß, sind im Zusammenhang mit der Tat bereits mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der Polizist am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben, die Waffe seiner Kollegin sei nicht zum Einsatz gekommen. Die beiden hatten heute früh auf einer Kreisstraße im Ort Ulmet eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Aus Sicherheitskreisen heißt es, bevor die Beamten durch Schüsse getötet worden seien, hätten sie noch ihre Kollegen mit den Worten kontaktieren können: "Die schießen." Außerdem sollen sie unmittelbar davor einen Funkspruch abgesetzt haben, in dem sie erklärten, totes Wild im Kofferraum eines Fahrzeugs gefunden zu haben. Die 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29 Jahre alter Kollege erlagen am Tatort ihren Verletzungen.

Tat löst Bestürzung aus

Führende Politiker äußerten sich bestürzt. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) sagte, die Tat zeige, dass Polizisten jeden Tag ihr Leben für die Sicherheit der Menschen in Deutschland riskierten. Faeser erklärte, unabhängig vom Motiv erinnere die Tat an eine Hinrichtung. Es werde alles getan, um die Täter dingfest zu machen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz sagte, die Beamten seien mit größter Brutalität ermordet worden. Polizei-Angaben zufolge trugen sie Uniformen und Sicherheitswesten, seien aber in einem zivilen Streifenwagen unterwegs gewesen.

Getötete Polizisten stammten aus dem Saarland

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt und ordnete an, die Flaggen im Land als Zeichen der Trauer auf Halbmast zu setzen. Auch im Saarland soll dies geschehen, weil die erschossenen Polizisten nach Angaben von Ministerpräsident Hans (CDU) aus dem Saarland stammten. Hans sagte, er sei in Gedanken bei den Angehörigen und wünsche den Familien, Freunden, Kolleginnen und Kollegen "viel Kraft in diesen schweren Stunden".

Diese Nachricht wurde am 31.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.