Öffentlicher Dienst

Warnstreiks im öffentlichen Dienst (Christian Charisius/dpa)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich insgesamt rund 70.000 Beschäftigte an dem Ausstand. Verdi hatte anlässlich des Internationalen Frauentags zu einem bundesweiten Aktionstag im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. In diesen Bereichen arbeiten größtenteils Frauen. In mehreren Städten gab es Kundgebungen.

Der Tarifstreit führt seit Wochen zu Arbeitsniederlegungen. Die Vorstellungen von Gewerkschaften und Arbeitgebern liegen drei Wochen vor der nächsten Verhandlungsrunde weit auseinander.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.