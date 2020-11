Verdi: Amazon-Beschäftigte streiken an zwei Standorten

Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an den Standorten Rheinberg und Werne ihre Arbeit niedergelegt.

Der Streik solle bis Samstag andauern, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft hat nach eigenen Angaben rund um den umsatzstarken Einkaufstag "Black Friday" an sieben deutschen Versandzentren zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Werne und Rheinberg beschäftigt das Unternehmen insgesamt rund 3.500 Mitarbeiter.



Verdi will unter anderem durchsetzen, dass Amazon die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkennt. Der Konzern richtet sich bislang nach Vereinbarungen der schlechter bezahlten Logistikbranche. Amazon betont aber, es gebe Karriere-Chancen und viele Extras.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.