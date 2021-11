Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Online-Handelskonzerns Amazon an sieben Standorten in Deutschland zu Streiks aufgerufen.

Verdi forderte, die Entgelterhöhungen der jüngsten Tarifabschlüsse im Einzelhandel müssten umgehend an die Amazon-Beschäftigten weitergegeben werden. Streiks soll es zu nächst in Leipzig und im hessischen Bad Hersfeld geben. In der kommenden Nacht sollen die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet werden.



Verdi fordert seit mehr als acht Jahren von Amazon, die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anzuerkennen und einen Tarifvertrag abzuschließen. Nach Darstellung von Amazon erhalten die Beschäftigten eine exzellente Bezahlung sowie Zusatzleistungen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.