Der scheidende Verdi-Vorsitzende Bsirske ruft seine Gewerkschaft auf, dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken.

Er sagte auf dem Bundeskongress in Leipzig, Kirchen bräuchten Gläubige und Parteien Wähler. Und Gewerkschaften seien nur stark als Mitgliederorganisationen. Doch genau daran hapere es, so Bsirske. Jedes Jahr verlassen nach seinen Angaben deutlich mehr Menschen Verdi als eintreten.



Bsirske zieht sich nach 18 Jahren an der Spitze der Gewerkschaft zurück. Heute soll sein Stellvertreter Werneke zu seinem Nachfolger gewählt werden.



Auf dem Bundeskongress beraten rund 1.000 Delegierte noch bis zum Samstag über die Schwerpunkte der Gewerkschaftsarbeit für die kommenden Jahre.