Verdi-Chef Bsirske verlangt, dass Unternehmen, die keine Rücksicht auf Tarifverträge nehmen, von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.

Dies wäre in der Wirkung nicht zu unterschätzen, sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur. Er bezifferte die öffentliche Auftragsvergabe auf mehr als 400 Milliarden Euro jährlich. Noch Anfang der 90er Jahre seien in Westdeutschland 80 Prozent der Beschäftigten durch Tarifverträge geschützt worden. Heute seien es gerade einmal 59 Prozent und im Osten gar nur 46 Prozent. Dieser Entwicklung müsse unbedingt entgegengewirkt werden. Bsirske sprach von einer Erosion des Tarifsystems in Deutschland.