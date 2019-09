Bundespräsident Steinmeier hat die Gewerkschaften als unverzichtbar für Freiheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft gewürdigt.

Zur Eröffnung des Verdi-Bundeskongresses in Leipzig sagte Steinmeier, die Dienstleistungsgewerkschaft ergreife Partei für ein solidarisches Land. Auch in der digitalen Moderne sei soziale Verantwortung der Unternehmen möglich, mahnte das deutsche Staatsoberhaupt. Damit aber diese Verantwortung auch angenommen werde, seien starke Interessenvertretungen nötig. So leisteten Gewerkschaften einen Dienst an der Demokratie.



Auf dem Kongress, der bis Samstag andauert, werden die rund eintausend Delegierten einen neuen Bundesvorstand wählen. Nach 18 Jahren an der Spitze scheidet der Vorsitzende Bsirske aus. Um seine Nachfolge bewirbt sich der bisherige stellvertretende Gewerkschaftschef Werneke.