Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Werneke, hat den Umgang großer Handelsketten mit ihren Beschäftigten in der Corona-Krise kritisiert.

Die Handelskonzerne hätten sich in den vergangenen Monaten dumm und dämlich verdient, sagte Werneke im ZDF. Für die Beschäftigten habe es aber keinerlei Anerkennung oder finanzielle Verbesserung gegeben.



Der Gewerkschafter stellte harte Verhandlungen für die Tarifrunde im Herbst in Aussicht. Sonntagsöffnungen für den Einzelhandel in der Zeit nach der Pandemie lehnte er strikt ab. Das helfe dem Handel gar nicht.



SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte zum heutigen Tag der Arbeit höhere Löhne für Arbeitnehmer, die in der Corona-Pandemie besondere Lasten tragen. Diejenigen, die seit über einem Jahr Corona-Pandemie das Land am Laufen hielten, in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, in den Schulen und Kitas oder an den Supermarktkassen, seien die Leistungsträger der Gesellschaft, sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

