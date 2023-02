Tarifkonflikt

Verdi-Chef Frank Werneke (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Britta Pedersen)

Werneke verlangte im ARD-Fernsehen von den Arbeitgebern ein "faires Angebot". Ansonsten sei Verdi in der Lage, weiter zu mobilisieren. Auch an den Flughäfen könne es Streiks geben. Details nannte er aber nicht. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen wegen der hohen Inflation ein Plus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr. Die Arbeitgeberseite lehnt dies ab.

Derzeit laufen Warnstreiks unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In mehreren Städten in NRW ist erneut vor allem der öffentliche Nahverkehr betroffen. In Aachen, Bonn, Köln, Mülheim an der Ruhr, Essen und Oberhausen fallen heute Bussen und Bahnen aus. Außerdem sind die Verwaltungen sowie das Klinikpersonal in mehreren Städten aufgerufen, erneut die Arbeit niederzulegen.

