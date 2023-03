Tarifstreit

Verdi-Chef Werneke nahm an einer Kundgebung in Schwerin teil. (Daniel Bockwoldt / ZB / dpa / Daniel Bockwoldt)

Streitpunkte seien die Höhe der Gehaltsschritte und die Laufzeit des neuen Tarifvertrags, sagte der Bundesvorsitzende Werneke auf einer Kundgebung in Schwerin. Ob es bei den nächsten Gesprächen zu einem Ergebnis komme, sei völlig offen. Es könne auch der Zeitpunkt kommen, an dem man über ein Scheitern entscheiden müsse. Verdi werde in diesem Fall eine Urabstimmung einleiten. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 27. März beginnen.

Derweil wurden die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in mehreren Bundesländern fortgesetzt. Betroffen sind Berlin, Sachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern.

