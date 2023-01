Tarifverhandlungen Öffentlicher Dienst

Der Verdi-Vorsitzende Werneke (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Selbst wenn es 10,5 Prozent mehr Lohn geben würde, gleiche das nicht die Preissteigerungen durch die hohe Inflationsrate aus, sagte Werneke im Deutschlandfunk. Die Situation der öffentlichen Haushalte sei nicht so schlecht wie dargestellt. Zudem arbeiteten viele Beschäftigte im Öffentlichen Dienst am Limit. Die Arbeit müsse aber attraktiv bleiben, betonte Werneke.

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst beginnen am Mittag in Potsdam. Die Gehaltsforderungen bewegen sich nah am Rekordniveau. Während der Ölkrise gelang 1974 ein Tarifabschluss mit einem Lohnplus von 11 Prozent. Nach Angaben der Gewerkschaft wirkt sich ein Tarifabschluss auf fast drei Millionen Menschen aus.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.