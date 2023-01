Tarifverhandlungen Öffentlicher Dienst

Der Verdi-Vorsitzende Werneke (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Bundesinnenministerin Faeser sagte vor Beginn der Tarifrunde, sie rechne mit schwierigen Verhandlungen. Die Forderungen der Gewerkschaften seien hoch, vor allem vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage in den Kommunen. Am Ende werde es aber eine faire Einigung geben. Verdi-Chef Werneke sagte, selbst wenn es die geforderten 10,5 Prozent mehr Lohn gäbe, würde das die Preissteigerungen durch die hohe Inflationsrate nicht ausgleichen. Die Situation der öffentlichen Haushalte sei nicht so schlecht wie dargestellt. Zudem arbeiteten viele Beschäftigte im Öffentlichen Dienst am Limit. Die Arbeit müsse aber attraktiv bleiben, sagte Werneke im Deutschlandfunk.

