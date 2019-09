Der designierte Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Werneke, dringt auf eine stärkere Tarifbindung in der privaten Wirtschaft.

Öffentliche Aufträge sollten nur noch an Firmen mit Tarifbindung vergeben werden, sagte Werneke im ZDF. Angesichts eines Gesamtvolumens an öffentlichen Aufträgen von 400 Milliarden Euro jährlich wäre dies ein starkes Signal der Politik. Seinen Angaben zufolge sind in Ostdeutschland lediglich noch 20 Prozent der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft durch Tarifverträge geregelt.



Werneke wird heute auf dem Verdi-Bundeskongress in Leipzig aller Voraussicht nach zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Bsirske gewählt, der nicht wieder antritt.