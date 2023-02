Öffentlicher Dienst

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke droht mit einer Ausweitung der Warnstreiks (Archivbild). (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Der Vorsitzende Werneke sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", sollten die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, hätten die nächsten Streiks eine ganz andere Dimension. Dann seien die Aktionen an Flughäfen, im Nahverkehr oder in Kitas nur ein Vorgeschmack. Hinzu kämen dann zum Beispiel die Müllabfuhr oder die Krankenhäuser. Werneke empfahl den Arbeitgebern, den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Februar ein gutes Angebot vorzulegen. Dann könne man sich schnell einigen.

Seit der Nacht werden mehrere deutsche Flughäfen ganztägig bestreikt. Der Flughafen-Verband ADV rechnet mit einem Ausfall von mehr als 2.300 Flügen sowie fast 300.000 betroffenen Passagieren.

