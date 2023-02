Öffentlicher Dienst

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke droht mit einer Ausweitung der Warnstreiks (Archivbild). (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

An den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie an fünf weiteren großen Flughäfen fielen praktisch alle Passagier- und Frachtflüge aus. Lediglich Flüge mit Hilfsgütern für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien wurden abgefertigt. Insgesamt waren etwa 300.000 Passagiere betroffen. Arbeitsniederlegungen gab es auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Dort wurden unter anderem der öffentliche Nahverkehr und die Müllabfuhr bestreikt.

Verdi will so den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöhen. Die Gewerkschaft verlangt ein Lohnplus von 10,5 Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr.

Verdi-Chef Werneke drohte mit einer Ausweitung der Streiks. Sollten die Arbeitgeber in der nächsten Runde kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, hätten die nächsten Streiks eine ganz andere Dimension, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die nächste Runde findet am 22. Februar statt.

