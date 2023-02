Öffentlicher Dienst

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Werneke empfahl den Arbeitgebern, den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Februar ein gutes Angebot vorzulegen. Dann könne man sich schnell einigen. Andernfalls seien die Streiks an Flughäfen, im Nahverkehr oder in Kitas nur ein Vorgeschmack, sagte Warneke der FAS. Hinzu kämen dann zum Beispiel die Müllabfuhr oder die Krankenhäuser.

Die Gewerkschaft Verdi verlangt für den Öffentlichen Dienst ein Lohnplus von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr.

Warnstreiks in Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen

An mehreren deutschen Flughäfen hatte in der Nacht ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Betroffen sind Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. An den meisten Orten kam der reguläre Flugbetrieb zum Stillstand. Nur einzelne Flüge und Sonderverbindungen sind von dem Streik ausgenommen.

Die Flughafenbeschäftigten im Öffentlichen Dienst, das Bodenpersonal und die Belegschaft der Luftsicherheit haben die Arbeit niedergelegt . Der Flughafen-Verband ADV rechnet mit einem Ausfall von mehr als 2.300 Flügen und fast 300.000 betroffenen Passagieren. Alleine die Lufthansa musste an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München 1.300 Flüge streichen.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende, Behle, verwies im Rundfunk Berlin-Brandenburg darauf, dass den Flughäfen das Personal ausgehe. Darum müsse man jetzt bei der Vergütung handeln, damit es im Sommer nicht wieder ein Chaos gebe.

