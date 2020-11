Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streiks beim Online-Händler Amazon aufgerufen.

Sie finden im Umfeld des umsatzstarken so genannten "Black Friday" statt. Mit Beginn der heutigen Nachtschicht wurden Beschäftigte an den Standorten Leipzig, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne, Graben und Koblenz aufgerufen, für drei Tage die Arbeit niederzulegen. Verdi will unter anderem durchsetzen, dass Amazon die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anerkennt.



Bei Amazon in Deutschland wird seit Jahren immer wieder gestreikt - ohne dass es in dem festgefahrenen Konflikt zu greifbaren Ergebnissen gekommen wäre. Das Unternehmen betonte stets, die Arbeitsniederlegungen hätten keine Auswirkungen auf die Auslieferungen an die Kunden gehabt.

