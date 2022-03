Eine generelle Maskenpflicht im Einzelhandel wird es in Deutschland spätestens Anfang April nicht mehr geben (Archivbild). (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Bundesvorstandsmitglied Nutzenberger sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", man sehe die Aufhebung der Maskenpflicht in der jetzigen Lage angesichts der hohen Infektionszahlen kritisch. Das gelte vor allem für alles, das sich im öffentlichen Raum abspiele, also auch für den Handel. Es gehe nicht nur um den Umsatz; der Schutz der Kundinnen und Kunden und der Beschäftigten sei am wichtigsten.

Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz fällt spätestens nach dem Auslaufen einer Übergangsfrist Anfang April die Maskenpflicht weitgehend weg. Als Basis-Schutzmaßnahmen soll sie dann noch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und in Einrichtungen mit vulnerablen Personen gelten. Für sogenannte Hotspots können die Landtage auch strengere Regelungen beschließen.

