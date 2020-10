In Brandenburg müssen sich die Menschen heute auf ganztägige Warnstreiks im Öffentlichen Dienst einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen in Potsdam, Hennigsdorf und Kremmen aufgerufen. Betroffen sind Stadtverwaltungen, Bürgerservice-Einrichtungen, Bibliotheken und Entsorgungsbetriebe. Eine zentrale Kundgebung soll am Vormittag vor dem Rathaus in Potsdam stattfinden.



In der laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft unter anderem Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.