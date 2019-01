Die Beschäftigten der Geldtransportunternehmen haben heute früh ihren bundesweiten Warnstreik fortgesetzt.

Sie folgten damit einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Diese will den Druck auf die Arbeitgeber der Geld- und Wertdienste verstärken. Beide Seiten wollen heute und morgen über eine bessere Bezahlung für die Geldboten verhandeln. Verdi schloss weitere Arbeitsniederlegungen nicht aus.



Gestern waren rund 3.000 Beschäftigte der Branche in den Ausstand getreten. Der Warnstreik hatte nach Darstellung von Banken und Handel aber kaum Auswirkungen auf die Bargeldversorgung in Deutschland. Lediglich bei Bankautomaten kam es mitunter zu Engpässen.