Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Geldtransportunternehmen auch für morgen zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Damit soll Druck auf die Arbeitgeber der Geld- und Wertdienste ausgeübt werden, mit denen die Gewerkschaft morgen und am Freitag erneut über eine bessere Bezahlung für die Geldboten verhandelt.



Heute waren nach Verdi-Angaben rund 3.000 Beschäftigte der Branche in den Ausstand gestreten. Der Warnstreik hatte nach Darstellung von Banken und Handel aber kaum Auswirkungen auf die Bargeldversorgung in Deutschland. Nur an manchen Bankautomaten gingen demnach die Geldscheine aus.