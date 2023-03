Öffentlicher Dienst

Warnstreik im Nahverkehr - Köln. (picture alliance / dpa / Sascha Thelen)

Am kommenden Mittwoch sollen Beschäftigte in Kitas und sozialen Einrichtungen bundesweit die Arbeit niederlegen. In mehreren Bundesländern wird heute der öffentliche Personennahverkehr bestreikt. Unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen fahren keine Busse und Stadtbahnen. Arbeitsniederlegungen werden zudem aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen gemeldet. Verdi hatte gemeinsam mit der Klimabewegung "Fridays for Future" zu bundesweiten Aktionen aufgerufen.

Bei der zweiten Tarifrunde in der vergangenen Woche hatte es noch keine Annäherung gegeben. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld, monatlich aber mindestens 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.