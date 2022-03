Betroffen seien alle Filialen, Callcenter sowie die Postbank-Standorte, teilte Verdi mit. In den Filialen und Callcentern solle darüberhinaus auch am Samstag gestreikt werden. Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite sei inakzeptabel, hieß es.

Die Deutsche Bank hatte als Mutterkonzern für die 15.000 Beschäftigten der Postbank unter anderem die stufenweise Anhebung der Gehälter in zwei Schritten um insgesamt 4,9 Prozent angeboten. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung von sechs Prozent in die Verhandlungen gegangen, die am Dienstag fortgesetzt werden sollen.

