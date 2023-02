Tarifstreit

Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten lahmlegen. (dpa / Frank Rumpenhorst)

Betroffen sind vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie die Gewerkschaft in Berlin mitteilte. Zudem sind Ausstände in ausgewählten Städten wie etwa München geplant. Mit den Warnstreiks soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden. Außerdem sind in zahlreichen Städten gemeinsame Demonstrationen mit der Klimabewegung "Friday for Future" geplant.

Auch heute legten wieder zahlreiche Beschäftigte die Arbeit nieder. Viele Aktionen gibt es erneut in Nordrhein-Westfalen, wo unter anderem Nahverkehrsbetriebe und Kindertagesstätten betroffen sind. Auch in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Berlin gab es Warnstreiks.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.