Tarifstreit

Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten lahmlegen. (dpa / Frank Rumpenhorst)

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, soll der 24-stündige Ausstand im Nahverkehr parallel zu bundesweiten Protestaktionen der Bewegung "Fridays for Future" für eine Verkehrswende stattfinden. Die Arbeitsniederlegungen sind für Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz geplant. Der Aufruf gilt auch für die bayerische Landeshauptstadt München. Die nächste Tarifrunde ist für Ende März geplant.

Auch gestern hatte es Warnstreiks gegeben. In NRW legten Beschäftigte unter anderem im Nahverkehr, in Kitas und bei der Straßenreinigung die Arbeit nieder. Auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen und in Saarbrücken gab es Aktionen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.