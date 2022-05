Unikliniken in Nordrhein-Westfalen verschärfen Arbeitskampf. (dpa/ Rupert Oberhäuser)

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sprachen sich in einer Urabstimmung mehr als 98 Prozent der Teilnehmenden für die Ausweitung der Streiks aus. Die NRW-Landesregierung und der Arbeitgeberverband des Landes hätten ein 100-Tage-Ultimatum verstreichen lassen, hieß es. Verdi hatte die Arbeitgeber aufgefordert, bis zum 1. Mai einen Tarifvertrag zur Entlastung der Beschäftigten an den Unikliniken abzuschließen. Der seit Jahren herrschende Personalnotstand habe in den Einrichtungen zu einer unerträglichen Belastungssituation und dadurch zu einer hohen Fluktuation geführt.

