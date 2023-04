Am Flughafen Düsseldorf sind für Donnerstag und Freitag Warnstreiks geplant - auch in Hamburg und Köln/Bonn. (Federico Gambarini/dpa)

Passagiere müssten mit längeren Wartezeiten rechnen. In einigen Fällen seien auch Flugausfälle zu erwarten.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Verdi fordert unter anderem, dass die Beschäftigten in der Fluggast- und Warenkontrolle höhere Zuschläge bekommen. Das letzte Angebot der Arbeitgeberseite sei unzureichend und nicht einigungsfähig, betonte die Gewerkschaft. Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden. - In dem Tarifkonflikt hatten Warnstreiks zuletzt im März zu zahlreichen Flugausfällen geführt.

Bahnstreik am Freitag erwartet

Auch bei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein neuer Warnstreik ab. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will morgen früh Einzelheiten bekanntgeben. Es müsse kurzfristig mehr Druck auf jene Arbeitgeber ausgeübt werden, die immer noch meinten, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können, heißt es in der Einladung. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, der Streik werde am Freitag stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.