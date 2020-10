In Berlin, Brandenburg und Bayern haben Warnstreiks im Öffentlichen Personen-Nahverkehr begonnen.

In der Bundeshaupstadt blieben Busse und Bahnen heute früh in den Depots. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll der Ausstand dort bis morgen früh um 3 Uhr dauern. In Brandenburg lassen die ÖPNV-Beschäftigten bis zum Mittag die Arbeit ruhen. In der bayerischen Landeshauptstadt München kam es zu Ausfällen beim Busverkehr; U-Bahnen, Trams und S-Bahnen fuhren dagegen normal. In Nürnberg wurde der ÖPNV komplett bestreikt. Gestern hatte es bereits Warnstreiks in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegeben.



Verdi fordert eine bundesweit einheitliche Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV. Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt. Deshalb haben sich die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Regionen aus Sicht der Gewerkschaft zu weit auseinander entwickelt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.