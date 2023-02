Bildschirme weisen auf einen Streik des Sicherheitspersonals am Airport Düsseldorf im vergangenen März hin (Archivbild). (dpa/Federico Gambarini)

Bereits in dieser Woche könnte Verdi zu eintägigen Arbeitsniederlegungen aufrufen, schreibt die "Bild"-Zeitung. Im Gespräch seien Warnstreiks des Bodenpersonals unter anderem an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg. Ein Verdi-Vertreter bestätigte der Zeitung lediglich, dass derzeit über die Einbeziehung von Flughäfen in die aktuellen Streiks im öffentlichen Dienst nachgedacht werde.

