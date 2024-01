Bundesweiter Streik der Sicherheitskräfte an Flughäfen geplant (Bodo Marks / Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

Der Streik soll bis Mitternacht dauern. Die Beschäftigten der Luftsicherheitsbranche sind an den Kontrollen für Passagiere, Gepäck und Personal tätig. Ohne sie ist kein Betrieb der Sicherheitsbereiche an den Flughäfen möglich. Daher dürfte der Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden.

Drei Verhandlungsrunden ohne Einigung

Zuletzt war es im März vergangenen Jahres zu Warnstreiks auch in der Luftsicherheit gekommen. Damals ging es um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, die in den vergangenen Jahren deutliche Lohnsteigerungen durchgesetzt hatten.

Die Gewerkschaft fordert erneut unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant.

Am Freitag Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr

Am Freitag wird außerdem der öffentliche Personennahverkehr in allen Bundesländern außer in Bayern bestreikt. Betroffen sind demnach Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen, wie Verdi mitteilte. Verdi verhandelt derzeit in den betroffenen Ländern über Tarifverträge. Dabei geht es teils um eine bessere Bezahlung und teils um die Arbeitsbedingungen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.