Lufthansa-Streik

Ein leerer Lufthansa Service-Schalter am Flughafen München - 1000 Flüge sind gecancelt, 130.000 Reisende sind betroffen. (pa/dpa)

Verdi-Verhandlungsführerin Behle sagte im RBB-Hörfunk, die Situation an den Flughäfen und auch bei den Beschäftigten sei extrem angespannt, deswegen sei keine Zeit gewesen, über Monate hin zu verhandeln. Im ZDF sagte sie, man wolle die Streiks so mild wie möglich machen. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 3. und 4. August werde es keine weiteren Streiks geben. Der in heute früh begonnene Ausstand soll noch bis morgen um 6 Uhr dauern. Lufthansa hat mehr als 1000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München gestrichen. Betroffen sind mehr als 134.000 Fluggäste. Ein Lufthansa-Vertreter sprach von einem traurigen Tag für alle Menschen, die reisen wollten. Nach Konzernangaben ist die Lage an den betroffenen Flughäfen ruhig, da viele Kunden gar nicht erst gekommen seien. Verdi fordert für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa 9,5 Prozent mehr Lohn. Das bisherige Lufthansa-Angebot summiert sich nach Angaben von Verdi auf ein Plus von 5,5 Prozent.

In einer anderen Tarifverhandlung einigten sich Verdi und eine für das Bodenpersonal am Flughafen Stuttgart zuständige Gesellschaft am Vormittag auf 18 Prozent mehr Lohn.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.