Weihnachtsgeschäft

Beschäftigte von Amazon bei einem Streik (Archivbild)

Betroffen seien Standorte unter anderem in Dortmund, Koblenz und Leipzig, teilte die Gewerkschaft mit. Die Beschäftigten würden in den kommenden Tagen teilweise abwechselnd und ohne Vorankündigung streiken, hieß es. Verdi hält die im Herbst von Amazon vollzogenen Lohnsteigerungen für zu niedrig. Die Gewerkschaft fordert seit Jahren die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels, was Amazon bislang ablehnt.

Das US-Unternehmen rechnet nach eigenen Angaben nicht mit Auswirkungen auf die Kunden durch die nun angekündigten Streiks.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.