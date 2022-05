Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter in den Versandzentren zu einem mehrtägigen Streik auf (Getty Images / Maja Hitij)

Von heute an sollen Beschäftigte an sieben Standorten für mehrere Tage in einen Streik treten. Der Tarifkonflikt dauert bereits seit 2013 an. Verdi fordert für Mitarbeiter in den Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel-und Versandhandel üblich sind. Der US-Konzern nimmt indes Vereinbarungen der Logistikbranche als Maßstab. Dort wird weniger Lohn bezahlt.

Darüber hinaus will die Gewerkschaft Verdi mit dem Streik ein Zeichen gegen die nach ihrer Einschätzung ständige Überwachung und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten bei Amazon setzen.

