Vor allem bei Bussen und Straßenbahnen ist mit Einschränkungen zu rechnen. (picture alliance / Shotshop / K-H Spremberg)

Für heute seien auch Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg geplant, teilte Verdi mit. In Bremen wird bereits seit Dienstag gestreikt. Vor allem bei Bussen und Straßenbahnen ist mit Einschränkungen zu rechnen. Die zweite Verhandlungsrunde für die etwa 5.000 Beschäftigten in Unternehmen mit Eisenbahn-Tarifvertrag war in der vergangenen Woche ohne Ergebnis geblieben.

