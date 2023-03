Öffentlicher Dienst

Verdi hat zu weiteren Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen aufgerufen. (picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst)

Beschäftigte in Kindertagesstätten und im Sozialdienst sollen ihre Arbeit niederlegen. Zudem sind zahlreiche Kundgebungen geplant. Die Warnstreiks in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen finden nach Angaben von Verdi bewusst am heutigen Internationalen Frauentag statt. Mit einem Anteil von 83 Prozent seien in der sozialen Arbeit überwiegend Frauen tätig, hieß es.

Hintergrund der Arbeitsniederlegungen ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen - mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes noch keine Annäherung der Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.