Verdi fordert schon lange bessere Tarifverträge für die Amazon-Beschäftigten. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

In sechs Versandzentren sollen Beschäftigte ab der Frühschicht sowie morgen die Arbeit niederlegen, teilte Verdi mit. Betroffen seien die Niederlassungen in Rheinberg, Werne, Koblenz, Leipzig und zwei Standorte in Bad Hersfeld. Damit will die Gewerkschaft ihrer Forderung nach der Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels durch Amazon sowie nach dem Abschluss eines Tarifvertrags Nachdruck verleihen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.