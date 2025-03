Tarifkonflikt Öffentlicher Dienst

Erzieherinnen und Erzieher bei einer der Kundgebung der Gewerkschaft Verdi in Gelsenkirchen. (Roland Weihrauch / dpa)

Betroffen sind ab Beginn der Frühschichten vor allem Kitas, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Kundgebungen sind unter anderem in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen geplant. Verdi will mit dem Streiktag nach eigenen Angaben für Lohngerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen in Bereichen werben, in denen es mehrheitlich weibliche Beschäftigte gibt. Anlass sind der heutige Equal Pay Day, der auf das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht, und der morgige Internationale Frauentag.

In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat sowie mehr freie Tage.

