Tarifstreit

Am kommenden Montag sollen Beschäftigte der Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn die Arbeit niederlegen. Es wird mit zahlreichen Flugausfällen gerechnet. In mehreren Städten, darunter in Köln und Essen, fahren am Montag keine Busse und Sraßenbahnen. Auch Kitas werden bestreikt. Am Dienstag sollen die Warnstreiks in anderen nordrhein-westfälischen Städten fortgesetzt werden.

Gestern Abend hatten Gewerkschaften und Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ihre Verhandlungen auf Ende März vertagt. Bund und Kommunen hatten fünf Prozent mehr Geld angeboten und Einmalzahlungen von insgesamt 2.500 Euro. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

