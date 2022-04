Tarifstreit

Ein Amazon-Sortierzentrum. (imago images / photothek / Florian Gärtner)

Sie sollten mit Beginn der Nachtschicht die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft ankündigte. Verdi fordert von Amazon die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen. Außerdem will die Gewerkschaft bessere Arbeitsbedingungen für die insgesamt rund 3.600 Beschäftigten an den beiden Standorten erreichen. Die Verdi-Verhandlungsführerin Zimmer erklärte, Zeitdruck, Hetze und monotone Tätigkeiten könnten Mitarbeiter krank machen. Amazon betonte, man bezahle bereits faire Löhne in einer modernen und sicheren Arbeitsumgebung. Auswirkungen auf die Zustellung von Paketen erwartet der Konzern nicht.

