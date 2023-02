Tarifkonflikt

Die Gewerkschaft Verdi macht Druck in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. (Sascha Thelen/dpa)

Unter anderem sollen die Stadtverwaltungen in Oberhausen, Essen, Bochum, Remscheid und Solingen bestreikt werden. In Köln soll die Arbeit an den städtischen Kliniken niedergelegt werden. Zudem werden regionale Ausfälle auf den Linien der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe NIAG erwartet.

Lokal sind heute zudem weitere Warnstreiks in Deutschland geplant. So sollen in Augsburg Mitarbeiterinnen der Kitas in den Ausstand treten. In Halle und im umliegenden Saalekreis sollen ebenfalls Kitas, Verwaltungen, Jobcenter und die Stadtwirtschaft bestreikt werden.

Flugreisende in Deutschland müssen sich zudem am Freitag auf ganztägige Streiks einstellen. Betroffen sind die Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen, wie Verdi soeben mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.